Во Владимир приедет автор романа "Географ глобус пропил"

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи совместно с Центром классической музыки организует творческую встречу с одним из самых известных современных российских писателей Алексеем Ивановым.

Алексей Иванов – лауреат премии Правительства России в области культуры, премии «Книга года», автор бестселлеров «Тобол», «Географ глобус пропил», «Золото бунта» и другие.

Во Владимире он представит свой новый роман «Тени Тевтонов» с удовольствием ответит на вопросы владимирских поклонников.

Музыкальное сопровождение встречи - духовой ансамбль «Art holz quintet».

Встреча состоится 29 марта в 18 часов в Центре классической музыки по адресу: Большая Московская, 28.