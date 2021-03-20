В Гусь-Хрустальном задержаны два наркокурьера-закладчика

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские Гусь-Хрустального задержали 34 и 36-летних местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

У задержанных обнаружилось восемь свёртков с веществом, в котором эксперты признали героин.

Во время задержания один из мужчин пытался выбросить ключи от машины, а также сломал сотовый телефон, в котором, по информации оперативников, находились координаты и фотографии с местами тайников-закладок.

- Свертки с героином оперативники изъяли из автомобиля задержанных. Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила 34,5 грамма, - сообщили в региональном главке полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков.