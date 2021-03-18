Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия18 марта 2021 16:52

Аккаунт девушки из Меленок купил волгоградец и скачал интимные фото

Молодой человек из города на Волге обвиняется сразу в двух интернет-преступлениях
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 29 апреля минувшего года 20-летний парень купил доступ к странице соцсетей, принадлежащей 17-летней жительнице Меленок, после чего принялся там хозяйничать.

Введя полученные логин и пароль, незваный интернет-гость просмотрел на страничке все фото и видео, влез в приватную переписку, а потом скачал интимные изображения и видеоролики.

Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда этот молодой человек попадается на таких преступлениях — раньше его жертвами становились земляки из Волгоградской области.

Если его вину докажет, молодому человеку может грозить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Криминал