Во Владимире объявили карантин по бешенству

Бешеное животное обнаружили на участке в микрорайоне Пиганово, на улице Центральной. Теперь всю территорию – более ста квадратных метров – объявили эпизодическим очагом бешенства животных. Теперь во всем Ленинском районе запрещено проводить ярмарки и торги с участием животных, также нельзя оттуда вывозить животных, которые могут болеть бешенством. Ограничения, установленные указом губернатора. Продлятся до 12 мая. Напомним, недавно карантин по бешенству объявляли в центре Владимира, на Большой Нижегородской. Тогда карантин объявили в здании, где находилась гостиница для животных, и его окрестностях. Также карантин по бешенству объявили в поселке Гусевский, в одном из частных домов на улице Первомайской. Зато в поселке Муромский Судогодского района и в поселке Литвиново Кольчугинского района карантин по бешенству как раз сняли.