Лучевую терапию во Владимирском онкодиспансере прошли более 1200 пациентов

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Как сообщил главный врач Областного клинического онкологического диспансера Андрей Зирин, непрерывное совершенствование лечебных методик и повышение квалификации персонала привело к более чем двукратному увеличению использования сверхвысокоточного метода лучевой терапии (IMRT).

Если в 2019 году с помощью метода IMRT было пролечено 143 пациента, то год спустя – уже 339. Также стабильно высоким остается показатель применения высокоточной 3D-лучевой терапии. В 2019 лечение получили 690 пациентов, в 2020 году – 695.

По словам заведующего радиотерапевтическим отделением №2 Андрея Шейко, по итогам 2020 года 87 процентов онкологических пациентов, нуждающихся в лучевой терапии, пролечено с использованием современных высокоточных методик.

В декабре 2020 года в онкодиспансере введен в эксплуатацию новый линейный ускоритель для проведения высокоточного облучения. Служба лучевой терапии полностью обновила единую информационную управляющую систему линейных ускорителей и систему дозиметрического планирования.

В планах Областного клинического онкологического диспансера – дальнейшее внедрение самых современных методик, начало использования радиохирургии при метастатических поражениях костей. Эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии с ведущими российскими центрами лучевой терапии.