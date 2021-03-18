У губернатора Владимира Сипягина появился второй заместитель по социальному развитию

С 18 марта врио заместителя губернатора Владимирской области назначен Григорий Вишневский.

- С этого дня в регионе будет два вице-губернатора, курирующих социальный блок. Решение принято в связи с тем, что этот блок – самый крупный в структуре органов исполнительной власти Владимирской области и контролировать такой объем, как показала практика, очень непросто. Мы с коллегами проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что для повышения эффективности контроля социальный блок необходимо разукрупнять, – сообщил Владимир Сипягин.

Теперь социальный блок разделен на две части. В первый подблок вошли три департамента: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения, их по-прежнему будет контролировать Сергей Шевченко.

Врио заместителя губернатора Григорий Вишневский будет курировать второй социальный подблок, который составят региональные департаменты образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и общественных проектов и госинспекция по охране объектов культурного наследия.

Григорий Николаевич Вишневский родился в 1977 году в городе Находке Приморского края. Закончил Российский Университет дружбы народов по направлению «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Возглавлял некоммерческий благотворительный фонд содействия национальному мореплаванию «Роял Марин Бюро», работал на различных должностях в Московском центре «Открытое правительство», Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, был помощником Заместителя Председателя Правительства России, советником Министра просвещения Российской Федерации.

- Григорий Николаевич работал в команде Ольги Юрьевны Голодец, поэтому знаний и опыта ему хватает. Уверен, будете говорить с ним на одном языке, – отметил Владимир Сипягин.