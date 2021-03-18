Владимирцы выберут место для памятника Андрею Боголюбскому

На заседании рабочей группы под председательством вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина было принято решение, что на проект памятника великому князю Андрею Боголюбскому будет объявлен новый конкурс, а локация для монумента будет определена с помощью народного голосования.

Сейчас рассматривается два варианта размещения памятника Боголюбскому: на улице Луначарского и между областной администрацией и новым зданием арбитражного суда.

- Место между администрацией области и новым зданием суда символично – это место объединения всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Памятник великому князю Андрею Боголюбскому, который внес огромный вклад не только в развитие Владимира, но и в становление всего государства Российского здесь, на мой взгляд, будет весьма уместен, – заявил Роман Годунин.

Выберут место жители региона. Официальное голосование по выбору площадки для скульптуры пройдет на сайте администрации города Владимира. Его планируется завершить к началу мая.

После определения места будет объявлен повторный конкурс на проект памятника.