Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество17 марта 2021 15:26

В Коврове закрыли сайт, на котором продавали дипломы для вузов и аттестаты для школ

Можно было даже получить документ об окончании девятого класса
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий

Ковровская городская прокуратура в ходе проверки интернет-сайтов на предмет наличия на них различной запрещенной информации, наткнулась на несколько местных страниц, на которых продавали документы об окончании вузов и школ.

Людям предлагали купить документы о прохождении обучения за любой год на выбор. На сайтах описывалась возможность покупки (без обучения по образовательным программам) дипломов высших и средне специальных учебных заведений, аттестатов за 9-й и 11-й классы.

Прокуратура в итоге подала в суд восемь исков с заявлениями о необходимости закрыть эти страницы. Требования прокурора удовлетворены, доступ к интернет-магазинам заблокирован.