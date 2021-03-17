В Коврове закрыли сайт, на котором продавали дипломы для вузов и аттестаты для школ

Ковровская городская прокуратура в ходе проверки интернет-сайтов на предмет наличия на них различной запрещенной информации, наткнулась на несколько местных страниц, на которых продавали документы об окончании вузов и школ.

Людям предлагали купить документы о прохождении обучения за любой год на выбор. На сайтах описывалась возможность покупки (без обучения по образовательным программам) дипломов высших и средне специальных учебных заведений, аттестатов за 9-й и 11-й классы.

Прокуратура в итоге подала в суд восемь исков с заявлениями о необходимости закрыть эти страницы. Требования прокурора удовлетворены, доступ к интернет-магазинам заблокирован.