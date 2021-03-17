Владимирцев предупреждают об угрозе нелегальных кредиторов

Жителям Владимирской области стоит тщательно проверять организацию, выдающую деньги в долг. В 2020 году Банк России выявил 821 нелегального кредитора, из них 3 – во Владимирской области. Они работали в юридической форме ООО, ИП или в форме интернет-проектов и не являлись ни банками, ни микрофинансовыми организациями, ни кооперативами.

Нелегальные кредиторы могут менять условия на ходу, назначать любую ставку, требовать возврата долга досрочно. Кроме того, при оформлении кредита нелегалы могут попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кредита, за услуги нотариуса.

Они отличаются и способами взыскания долга: запугиванием, угрозами, иногда и с применением силы.

- Установить нелегального участника и убедиться в законности работы компании можно через сайт Банка России, где размещен перечень легальных организаций, выдающих кредиты, а также с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн, - подчеркнул заместитель управляющего владимирского отделения Банка России Александр Хлысталов. - Если вам предлагают подозрительно выгодные условия, то убедитесь, что в договоре действительно прописаны все обещания, которые дает вам менеджер или сулит реклама компании.