Алисе Аксеновой вручили «Знак великого князя Андрея Боголюбского»

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16 марта в Доме Дружбы во Владимире чествовали Героя Труда Российской Федерации, почетного гражданина Владимирской области, Владимира и Суздаля, почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алису Ивановну Аксенову.

Благодаря ее высочайшему профессионализму и незаурядному таланту Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал крупнейшим научно-просветительским учреждением Владимирской области. Ему она отдала более 50 лет жизни.

В адрес Алисы Ивановны поступила телеграмма от президента России Владимира Путина, от министра культуры РФ Ольги Любимовой, помощника президента Владимира Мединского, первого заместителя председателя Комитета по культуре Государственной Думы, президента ИКОМ России Александра Шолохова. Кроме того, свои видеопоздравления Алисе Ивановне Аксеновой прислали советник президента Владимир Толстой и председатель Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В честь юбилея губернатор Владимир Сипягин вручил Алисе Ивановне «Знак великого князя Андрея Боголюбского» самоотверженному хранителю отечественной культуры и исторической памяти.