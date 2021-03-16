У жительницы Петушков сошедший с крыши снег повредил крыльцо

Жительница Петушков перевела квартиру в нежилое помещение, сделала отдельный вход и вывеску. Но сошедший с крыши многоквартирного дома снег разрушил все. Ситуация осложнялась тем, что управляющей организации у дома не было. Женщина обратилась в суд к городской администрации, требуя взыскать моральный ущерб, компенсацию расходов и штраф. Петушинский районный суд взыскал в пользу владелицы помещения компенсацию ущерба и судебные расходы с администрации, но вышестоящая инстанция отменила это решение. В областном суде обратили внимание, что не определение способа управления общим имуществом собственниками помещений в многоквартирном доме и не заключение соответствующего договора, не совершение исполнительным органом местного самоуправления необходимых организационно-распорядительных действий, не освобождает собственников помещений в многоквартирном доме от бремени содержания общего имущества данного многоквартирного дома. Переоборудовав жилое помещение в нежилое, установив вывески и козырек над входом в нежилое помещение, зная об отсутствии управляющей организации и лица, оказывающего услуги и выполняющего работы, в том числе, по очистке в зимний период кровли многоквартирного дома, истец должна была предвидеть возможные неблагоприятные последствия в зимний период и принять меры к их предотвращению. Доказать свою правоту женщине не удалось.