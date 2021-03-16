Кольчугинские полицейские раскрыли кражу мотоциклетного двигателя

На днях следователи полиции Кольчугинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Преступление было совершено в декабре минувшего года, когда в полицию поступило сообщение о краже из гаража.

По словам 51-летнего хозяина, неизвестный похититель взломал входную дверь и стащил лежавший внутри мотоциклетный двигатель.

Полицейским удалось по горячим следам установить личность похитителя и задержать его. Им оказался 37-летний местный житель. Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, у него же обнаружился украденный двигатель, который изъяли и вернули законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.