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Происшествия16 марта 2021 15:27

Кольчугинские полицейские раскрыли кражу мотоциклетного двигателя

Ради того, чтобы стащить ходовую часть мотоцикла, вор взломал чужой гараж
Алексей КОТМЫШЕВ
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На днях следователи полиции Кольчугинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Преступление было совершено в декабре минувшего года, когда в полицию поступило сообщение о краже из гаража.

По словам 51-летнего хозяина, неизвестный похититель взломал входную дверь и стащил лежавший внутри мотоциклетный двигатель.

Полицейским удалось по горячим следам установить личность похитителя и задержать его. Им оказался 37-летний местный житель. Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, у него же обнаружился украденный двигатель, который изъяли и вернули законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.

Криминал