В Коврове пешеход попал под колёса троллейбуса

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса произошло около полудня 15 марта в районе дома №90 «а» по улице Еловая.

Как сообщили в Управлении ГИБДД регионального главка полиции, водитель троллейбуса объезжал стоявший на проезжей части грузовик «МАЗ» и не заметил мужчину 1964 года рождения, вышедшего на проезжую часть из-за стоявшего грузовика.

В результате ДТП пешеход получил растяжение связок левой стопы. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи оказала ему помощь на месте и отпустила лечиться домой.