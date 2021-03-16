Житель Гусь-Хрустального подозревается в восьми кражах из магазинов

На днях следователи полиции Гусь-Хрустального района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 40-летнего горожанина. Его обвиняют в ряде покушений, а также удавшихся краж, в том числе и мелких.

По версии следствия, с августа по ноябрь минувшего года гусевчанин воровал из сетевых магазинов города алкоголь, шоколад, кофе и прочие товары. Часть из них он успел продать местным жителям, у другую часть оставил себе.

Всего мужчине инкриминируется восемь краж из магазинов. Кроме того, полицейским стало известно, что в октябре задержанный несколько раз расплачивался в магазинах чужими банковскими картами, которые нашёл на улице.

Общая сумма ущерба от действий гусевчанина составила 14000 рублей. После задержания он сознался в кражах.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.