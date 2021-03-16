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Общество16 марта 2021 10:08

В связи с ожидаемым половодьем жители трех районов Владимирской области получат пенсии досрочно

Речь идет о Вязниковском, Муромском и Меленковском районах
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В марте досрочно получат пенсии и ежемесячные денежные выплаты за апрель 137 жителей 3-х населенных пунктов Вязниковского района: поселка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы.

Кроме того, в марте будет осуществлено финансирование пенсий и социальных выплат за апрель и май 92-х жителей 13-ти населенных пунктов Муромского района: сел Польцо, Благовещенское и Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково и Сафоново; 35-ти жителей 4-х населенных пунктов Меленковского района: деревень Шохино, Анохино, Елино и улицы Заводская деревни Усад.

Финансирование досрочной выплаты пенсий и пособий произведено с учетом графика работы местных почтовых отделений. Общая сумма дополнительных выплат составит 6 миллионов 423 тысячи 448 рублей.