В связи с ожидаемым половодьем жители трех районов Владимирской области получат пенсии досрочно

В марте досрочно получат пенсии и ежемесячные денежные выплаты за апрель 137 жителей 3-х населенных пунктов Вязниковского района: поселка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы.

Кроме того, в марте будет осуществлено финансирование пенсий и социальных выплат за апрель и май 92-х жителей 13-ти населенных пунктов Муромского района: сел Польцо, Благовещенское и Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково и Сафоново; 35-ти жителей 4-х населенных пунктов Меленковского района: деревень Шохино, Анохино, Елино и улицы Заводская деревни Усад.

Финансирование досрочной выплаты пенсий и пособий произведено с учетом графика работы местных почтовых отделений. Общая сумма дополнительных выплат составит 6 миллионов 423 тысячи 448 рублей.