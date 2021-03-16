В Камешковском районе сгорело заброшенное здание бывшей школы

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области, сигнал о возгорании в заброшенном здании на улице Школьной поселка имени Артёма поступил диспетчерам пожарной части в 13.38. Через некоторое время на место прибыли первые пожарные расчеты.

На тот момент здание, в котором когда-то находилась местная школа, горело открытым пламенем.

- Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 600 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

К счастью, никто из людей в огне не погиб и не пострадал. К тушению привлекалось 17 огнеборцев и пять пожарных машин.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.