Жители Владимирской области, переболевшие коронавирусом, сдали почти 165 литров плазмы

С июля прошлого года Областная станция переливания крови заготовила 164,8 литра ковидной плазмы. Компонент крови сдали 159 владимирских доноров, переболевших новой коронавирусной инфекцией в средней или среднетяжелой формах. Этот метод иммунизации помогает спасать жизни тяжелобольных пациентов.

Как сообщил главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, более 52 литров ковидной плазмы было направлено в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Судогды, Петушков, Собинки и Юрьева-Польского.

С момента выздоровления донора должно пройти не менее 14 дней. Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов.

Получить подробную информацию о донорстве крови и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.