Во Владимире на улице Северной случился пожар в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре в четырёхэтажке №18 «а» по улице Северной поступил на пульт диспетчеров пожарной охраны в 14.18. Через несколько минут к дому прибыли подразделения Владимирского пожарно-спасательного гарнизона — 22 огнеборца и семь пожарных машин.

- По прибытии к месту пожара наблюдался дым из квартиры на первом этаже, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Огнеборцы быстро справились с огнём, не дав ему распространиться по всей квартире, общая выгоревшая площадь составила только 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал, а в жилище сгорело кое-что из вещей.

В настоящее время дознаватели .МЧС устанавливают причину, которая привела к возгоранию.