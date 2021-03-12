Александровцев обвиняют в изготовлении и продаже контрафактного алкоголя

Трое жителей Александрова обвиняются по статье "производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Как установило следствие, весной прошлого года 38-летний городанин организовал в гараже по своему месту жительства линию для производства контрафактного алкоголя. Участвовать в незаконном бизнесе он пригласил двоих знакомых. Вместе они приобретали этиловый спирт, смешивали его с водой, расфасовывали продукцию, наклеивали этикетки и закупоривали бутылки, а потом подыскивали покупателей и сбывали контрафакт. В магазины обвиняемые перевозили бутылки на личном и арендованном транспорте. В ноябре прошлого года полицейские у одного из них при транспортировке изъяли более 2400 бутылок спиртосодержащей продукции. В последующем в гараже обнаружено и изъято еще более 1500 бутылок контрафакта. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признали в полном объеме. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Александровским городским судом.