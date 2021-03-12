В Костерево ликвидирован пожар в производственном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на пульт диспетчеров Петушинского пожарно-спасательного гарнизона сообщение о возгорании в одном из цехов, расположенных по улице Писцова, поступило в 11.55. Через несколько минут на место прибыли пять пожарных машин и 12 огнеборцев.

К моменту приезда первых расчетов в здании № 50\5 наблюдалось задымление. К счастью, возгорание оказалось не очень крупным.

- Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину случившегося.