Под Гороховцом тракторист украл у «коллеги» оставленный прицеп

Фото: УМВД России по Владимирской области

В первых числах минувшего февраля в отдел полиции по Гороховецкому району обратился 48-летний мужчина из числа местных жителей. Он рассказал, что у него пропал тракторный прицеп, который он несколько дней назад вынужден был оставить на сельской дороге.

По словам тракториста, он завяз в снегу и понял, что с тележкой выбраться из «снежного плена» не получится. Мужчина отцепил её, намереваясь позже вернуться за агрегатом. Однако по возвращении тележки на месте не оказалось. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Вскоре сыщики нашли очевидца, который видел похожий прицеп у проезжавшего мимо трактора. По приметам удалось установить личность подозреваемого — 35-летнего жителя соседнего района. Мужчина сознался в краже и рассказал, что тоже имеет трактор и проезжал на нём через поле, когда увидел оставленную тележку. Он прицепил её к трактору и увез. Намереваясь оставить у себя.

Тележка возвращена хозяину. А уголовное дело вскоре начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.