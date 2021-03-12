Во Владимирской области обсудят проект строительства трассы М-12

В регионе обсудят проект строительства платной автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Вице-губернатор Роман Годунин рассказал, что получил письмо от компании «Российские автомобильные дороги», которая занимается реализацией проекта и готова предоставить материалы для информирования жителей региона. Опубликовать сведения планируется до конца марта. Напомним, М-12 пройдет по территориям Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также рядом с областной столицей, при этом общая протяженность дороги составит 794 километра. Для строительства платной дороги будут изъяты 52 земельных участка – 22 в Собинском и 30 в Петушинском районе ,под нее отведут 553 гектара леса, который потом обещают восстановить. Также «Автодор» ищет 3 500 сотрудников для строительства трассы.