Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия12 марта 2021 10:27

Житель Киржача нашёл телефон и потратил с него чужую зарплату

Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража»
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

На днях следователи полиции Киржачского района завершили расследование уголовного дела по факту хищения денег с банковского счёта. Преступление было совершено в минувшем декабре, когда к стражам порядка обратился местный житель, рассказавший, что несколькими днями ранее потерял мобильный телефон, к которому была привязана карта, а чуть позже со счёта списались средства.

Проанализировав операции по счету, сыщики вышли на след подозреваемого, которым оказался 25-летний парень из числа местных жителей.

После задержания он рассказал, что нашел телефон во дворе своего дома, а когда увидел смс с уведомлением о зачислении зарплаты, решил потратить чужую получку на себя. Таким образом несколько дней подряд он совершал покупки в магазинах и оплачивал интернет-приложения. В общей сложности парень потратил 24 тысячи рублей.

Телефон изъяли и вернули законному хозяину, а нашедший его молодой человек вскоре предстанет перед судом.

Криминал