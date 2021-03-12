Житель Киржача нашёл телефон и потратил с него чужую зарплату

На днях следователи полиции Киржачского района завершили расследование уголовного дела по факту хищения денег с банковского счёта. Преступление было совершено в минувшем декабре, когда к стражам порядка обратился местный житель, рассказавший, что несколькими днями ранее потерял мобильный телефон, к которому была привязана карта, а чуть позже со счёта списались средства.

Проанализировав операции по счету, сыщики вышли на след подозреваемого, которым оказался 25-летний парень из числа местных жителей.

После задержания он рассказал, что нашел телефон во дворе своего дома, а когда увидел смс с уведомлением о зачислении зарплаты, решил потратить чужую получку на себя. Таким образом несколько дней подряд он совершал покупки в магазинах и оплачивал интернет-приложения. В общей сложности парень потратил 24 тысячи рублей.

Телефон изъяли и вернули законному хозяину, а нашедший его молодой человек вскоре предстанет перед судом.