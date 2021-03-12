В прошлом году благодаря доабортному консультированию 325 женщин Владимирской области передумали прерывать беременность

За шесть лет во Владимирской области 1258 женщин передумали делать аборт.

Владимирские психологи проводят доабортное консультирование на базе женских консультаций. Психологическая работа подразумевает и другие форматы взаимодействия – лекции, семинары, «круглые столы», выпуск санитарных бюллетеней о вреде абортов.

Кроме того, во Владимирской области, как и в других регионах, регулярно проводится информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», организованная Фондом социально-культурных инициатив.

Динамика уменьшения числа искусственных прерываний беременности по итогам доабортного консультирования выглядит следующим образом: 2015 г. – 108 женщин; 2016 г. – 206 женщин, 2017 г. – 170 женщин; 2018 г. – 193 женщин; 2019 г. – 256 женщин; 2020 г. – 325 женщин.