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Общество12 марта 2021 10:11

В прошлом году благодаря доабортному консультированию 325 женщин Владимирской области передумали прерывать беременность

По сравнению с 2019 годом число выросло на 69 человек
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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За шесть лет во Владимирской области 1258 женщин передумали делать аборт.

Владимирские психологи проводят доабортное консультирование на базе женских консультаций. Психологическая работа подразумевает и другие форматы взаимодействия – лекции, семинары, «круглые столы», выпуск санитарных бюллетеней о вреде абортов.

Кроме того, во Владимирской области, как и в других регионах, регулярно проводится информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», организованная Фондом социально-культурных инициатив.

Динамика уменьшения числа искусственных прерываний беременности по итогам доабортного консультирования выглядит следующим образом: 2015 г. – 108 женщин; 2016 г. – 206 женщин, 2017 г. – 170 женщин; 2018 г. – 193 женщин; 2019 г. – 256 женщин; 2020 г. – 325 женщин.