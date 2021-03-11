Владимирские гимнасты завоевали командное золото чемпионата России

С 10 по 14 марта в Пензе проходит Чемпионат России по спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из разных регионов страны.

Для многих гимнастов чемпионат России станет не только первым стартом после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, а также проверочным и отборочным этапом перед предстоящем чемпионатом Европы, который пройдет в Швейцарии (Базель) с 21 по 25 апреля.

Первая мужская сборная Центрального федерального округа, костяк которой составляют владимирцы, мастера спорта Кирилл Прокопьев, Александр Карцев, Илья Кибартас, Алексей Ростов и Сергей Кривунец (кроме них в команде ЦФО-1 был и выступающий за Смоленск Виктор Калюжин), завоевала золотую медаль в командном первенстве.