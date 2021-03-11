Во Владимире на улице Совхозной загорелся автобус №22

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 7.40 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС поступило сообщение о загорании в автобусе, следовавшем по маршруту №22. В тот момент машина находилась на улице Совхозной в районе дома №4.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал — все пассажиры покинули горящий автобус самостоятельно еще до приезда огнеборцев.

- В результате сгорели колеса и часть салона, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.