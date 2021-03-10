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Владимирцам, перенесшим инсульт, инфаркт или операции на сердце, выделили 150 миллионов на бесплатные лекарства

Деньги придут из федерального бюджета
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Льготники во Владимирской области давно жалуются на невозможность получить положенные им бесплатные лекарства. Люди вынуждены покупать необходимые препараты сами, а потом через суды получать деньги обратно. Но в областной администрации уверяют, что решают эту проблему. И напоминают, что в этом году в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» бесплатные лекарства получат пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт и операции на сердце. Для этого из федерального бюджета выделят 150 100 000 рублей. Напомним, право на льготные лекарства имеют пациенты после острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, а также перенесенных операций на сердце – аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стенированием и катетерной абляции. Получать препараты бесплатно они будут и при амбулаторном лечении, а после операции бесплатные препараты будут выдавать в течение года. Уже сейчас владимирцам, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, выписано порядка 1800 льготных рецептов на сумму 1,7 миллиона рублей.