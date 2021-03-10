Владимирцам, перенесшим инсульт, инфаркт или операции на сердце, выделили 150 миллионов на бесплатные лекарства

Льготники во Владимирской области давно жалуются на невозможность получить положенные им бесплатные лекарства. Люди вынуждены покупать необходимые препараты сами, а потом через суды получать деньги обратно. Но в областной администрации уверяют, что решают эту проблему. И напоминают, что в этом году в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» бесплатные лекарства получат пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт и операции на сердце. Для этого из федерального бюджета выделят 150 100 000 рублей. Напомним, право на льготные лекарства имеют пациенты после острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, а также перенесенных операций на сердце – аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стенированием и катетерной абляции. Получать препараты бесплатно они будут и при амбулаторном лечении, а после операции бесплатные препараты будут выдавать в течение года. Уже сейчас владимирцам, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, выписано порядка 1800 льготных рецептов на сумму 1,7 миллиона рублей.