В Суздальском районе в селе Сновицы вода оказалась непригодной для питья

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Новоалександровском сельском поселении централизованное водоснабжение частных домов по улице Центральной села Сновицы не предусмотрено.

Вместе с тем, прокуроры совместно со специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проверили воду из местного колодца и обнаружили там существенное превышение содержания марганца, железа, а также перманганатной окисляемости и мутности. Все это говорит о том, что для питья такая вода использоваться не может.

Главе Суздальского района прокурор внес представление, также на него было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Устранение нарушений в настоящее время находится на контроле прокуратуры.