С 1 апреля во Владимире начнется прием первоклассников

1 апреля в школах Владимира начнется прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной за учебным учреждением территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём.

Право преимущественного приема на обучение получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Документы о приеме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через портал Госуслуг и портал ОБРАЗОВАНИЕ33.РФ.