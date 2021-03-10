Компания, строившая дома в центре Владимира, стала банкротом

Арбитражный суд Владимирской области признал банкротом ООО «Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания», которая строила здания в центре города - на улицах Комсомольская, Подбельского, Володарского и Музейной. Как отмечают в суде, застройщик заключил 27 договоров с дольщиками, в том числе 22 – на квартиры, но не передал их. Дом до настоящего времени не сдан, находится в низкой степени готовности, строительные работы не ведутся. Поскольку компания, задолжавшая 23 кредиторам более 76 миллионов рублей, расплатиться с долгами не в состоянии, ее признали банкротом. Конкурсным управляющим назначили Михаила Шульмана, который через год должен представить свой отчет в суде.