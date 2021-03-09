Владимирские спортсмены завоевали медали первенства ЦФО по боксу среди юниоров 17-18 лет

Фото департамента физкультуры и спорта

С 1 по 6 марта в городе Нововоронеж Воронежской области состоялось Первенство Центрального Федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет (2003-2004 гг.р)

В соревнованиях приняли участие 128 сильнейших боксеров из 17 регионов Центрального Федерального округа.

Спортсмены Владимирской области показали достойные результаты, вернувшись домой с двумя медалями. Сергей Маров занял первое место в весовой категории 52 килограмма. Умар Жантаев занял третье место в весовой категории 69 килограммов.

Расслабляться не стоит. Впереди еще много работы и Первенство России.