Во Владимирской области на 8 марта ожидается до -5 градусов мороза

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 7 на 8 марта стрелки термометров региона покажут значения от -8 до -10 градусов мороза.

В течение дня температура установится на отметках от -3 до -5 градусов. При этом ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Жителям региона стоит быть внимательными, так как на дорогах по-прежнему сохранится гололедица.

А вот в ночь на 9 марта ожидается похолодание от -14 до -19 и также небольшой снег. Так что одеваться лучше потеплее.