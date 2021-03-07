В Судогде 14 человек эвакуировали из-за пожара в подвале двухэтажного дома

Как сообщает региональный главк МЧС, в 14.16 на пульт диспетчеров Судогодского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили клубы дыма, валившие из подвала. Как выяснилось, в цоколе горел обычный мусор.

- Подразделения МЧС не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар в подвале дома на площади 4 квадратных метра, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во время тушения из дома были эвакуированы 14 человек, в том числе четверо детей. Никто из людей во время инцидента не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к возгоранию мусора.