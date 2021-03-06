Во Владимире 7 марта ожидается метель и сильный ветер

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта во Владимире и по области ожидается снег, местами сильный, прогнозируется метель. В МЧС России по Владимирской области добавляют, что на дорогах могут возникнуть снежные заносы. Кроме того, усилится ветер – порывы могут достигать 18 м/с.

При такой погоде велики риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Кроме того, спасатели ждут большего числа ДТП, падения деревьев и рекламных конструкций.

В общем, лучше в такую погоду остаться дома или хотя бы не ездить на своих автомобилях. При возникновении опасной ситуации обращайтесь в МЧС по номерам 101 или 112.