В Вязниках пожарные эвакуировали «горящую» детскую школу искусств

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители Вязников на этой неделе могли наблюдать необычное скопление пожарных машин у детской школы искусств, но на самом деле ничего страшного не случилось.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по легенде прошедших в ДШИ имени Л.И. Ошанина учений, огнём охватило актовый зал на первом этаже.

Персонал тут же вызвал пожарных и включил сигнализацию, а также организовал до приезда огнеборцев эвакуацию людей, находящихся в здании.

Прибывшие расчёты направились на осмотр здания и поиск условных пострадавших. «Пострадавшего» - сотрудника школы, обнаружили в «огненной ловушке». На него надели спасательное устройство и вывели на улицу. Тем временем оставшаяся часть огнеборцев успешно «потушила» пламя.

В региональном ГУ МЧС обещают, что подобные учения будут проводиться и в других учреждениях области.