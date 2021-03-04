Во Владимире «Вольво» врезалась в легковой автомобиль и сбила его водителя

По предварительным данным областного Управления ГИБДД, в 15.39 у дома №94 «г» женщина 1978 года рождения, управлявшая кроссовером «Вольво», стала разворачиваться и при движении задним ходом сбила пешехода 1994 года рождения.

Пешеход оказался водителем автомобиля «Субару Импреза». Молодой человек в момент столкновения заправлял в расширительный бачок своей легковушки омывающую жидкость.

Кроме водителя, пострадала и его «Субару», в которую в итоге врезалась «Вольво». В результате пострадавший мужчина получил ушибы и ссадину левой ноги, но госпитализация ему не потребовалась — врачи направили молодого человека на амбулаторное лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.