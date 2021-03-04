В Собинке в магазине продуктов сгорело холодильное оборудование

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области
Сообщение о пожаре в магазине «Ассорти» поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 01.00, через несколько минут первые расчеты прибыли на место ЧП.
- На момент прибытия к месту пожара наблюдалось задымление, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Огнеборцы быстро ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 6 квадратных метров, никто из людей не пострадал. В результате пожара сгорело находившееся в помещении холодильное оборудование.
В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося.