В Собинке в магазине продуктов сгорело холодильное оборудование

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сообщение о пожаре в магазине «Ассорти» поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 01.00, через несколько минут первые расчеты прибыли на место ЧП.

- На момент прибытия к месту пожара наблюдалось задымление, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Огнеборцы быстро ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 6 квадратных метров, никто из людей не пострадал. В результате пожара сгорело находившееся в помещении холодильное оборудование.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося.