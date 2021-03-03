Владимирский облздрав приглашает абитуриентов поступать на врачей

Не секрет, что в регионе уже несколько лет остро не хватает врачей. А пандемия только усугубила ситуацию. Решить эту проблему в областном департаменте здравоохранения пытаются, заключая договора о целевом обучении будущих врачей. В этом случае выпускники школ поступят в медвузы и будут учиться за счет бюджета, но после окончания института должны будут несколько лет отработать во владимирских больницах. Абитуриентов могут поступить в Ивановской государственной медицинской академии, Приволжском исследовательском медицинском университете (Нижний Новгород), Ярославском, Рязанском и Тверском государственных медицинских университетах, и даже в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. Узнать больше можно у специалистов отдела кадров департамента здравоохранения администрации Владимирской области по телефону (4922) 77-85-87.