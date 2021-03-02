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Происшествия

Под Вязниками местный житель попался на краже части крыши часовни

Таким образом мужчина решил поправить свое материальное положение
Алексей КОТМЫШЕВ
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На днях следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи 26 медных листов с крыши неработающей часовни, расположенной в местной деревне.

Кража была совершена в минувшем январе, и тогда в ходе розысков сыщики вышли на след 25-летнего парня из числа местных жителей. Он сознался в хищении и объяснил, что ещё летом во время похода за грибами приметил часовню, покрытую железом. Когда молодому человеку потребовались деньги, он вспомнил про религиозный объект, и стащил листы кровли, стоимость которых потянула на 13 тысяч рублей. Эти деньги парень возместил в ходе следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Криминал