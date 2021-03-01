Максим Тихонов оставил пост директора департамента ветеринарии Владимирской области

С 1 марта 2021 года Максим Тихонов освобождён от замещаемой должности директора департамента ветеринарии Владимирской области. Его добровольную отставку принял и.о. губернатора Александр Ремига.

Напомним, что Максим Владимирович возглавил департамент в мае 2018 года. Сам он местный, родился в поселке Бавлены Кольчугинского района в 1975 году. Закончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Ветеринария".

До работы в департаменте занимал должность ветеринара на Бавленском заводе «Электродвигатель», потом перешел на Кольчугинскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. В 2011 году он занял пост заместителя регионального директора департамента ветеринарии, на котором пребывал вплоть до 2018 года.