Через Владимирскую область начнет курсировать поезд на Кисловодск

Как сообщает горьковская железная дорога, в первый рейс новый скорый поезд №99\100 «Нижний Новгород — Кисловодск» отправится 4 апреля в 20.18. Прибытие на конечную станцию ожидается в 10.40 через сутки. В обратном направлении состав будет отправляться в 16.20 прибытием в Нижний Новгород через сутки в 7.20.

По дороге из Нижнего Новгорода поезд №99 остановится в 21.42 в Вязниках, в 22.17 в Коврове и в 23.00 во Владимире. На обратном пути поезд №100 проедет через Владимир на следующие сутки после отправления в 4.08, через Ковров в 5.10 и через Вязники в 5.22.

Ориентировочно, ходить «скорый» будет с периодичностью раз в неделю. Расписание и наличие билетов следует узнавать в железнодорожных билетных кассах дальнего следования или на порталах РЖД.