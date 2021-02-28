Под Владимиром в ДТП с четырьмя большегрузами погиб водитель «КамАЗа»

ДТП произошло в минувшую субботу около 13.00 на 222 километре федеральной трассы М-7 «Волга» на участке Южного объезда Владимира в Камешковском районе. По сведениям областной Госавтоинспекции, столкнулись четыре большегруза, ехавших в попутном направлении.

- Водитель автомашины «КамАЗ», следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на остановившийся грузовик «Мерседес». Тот, в свою очередь, столкнулся с «Рено», а «Рено» въехала в «Сканию», - уточнила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

К сожалению, в результате ДТП погиб водитель «КамАЗа» - мужчина 1971 года рождения, другие водители не пострадали. В настоящее время по факту произошедшего ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.