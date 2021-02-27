Во Владимирской области разрешили проводить в музеях экскурсии для групп из 30 туристов

Губернатор внес очередные изменения в указ «О введение режима повышенной готовности». На фоне снижения ежедневного числа заболевших, в области разрешили посещать музейные экспозиции, выставки и другие мероприятия в музеях и музеях-заповедниках группам туристов, приехавшим вместе, причем их может быть одновременно до тридцати человек. Также приходить на экскурсии и экспозиции могут школьники и студенты, но их в группе должно быть не более десяти человек. И тем, и другим при этом обязательно соблюдать масочный режим и другие ограничения. Проводить экскурсии можно уже с сегодняшнего дня. Напомним, при это м регионе продолжает действовать режим повышенной готовности – его продлили до 7 марта.