В Кольчугинском районе в аварии пострадали четыре человека

27 февраля около 07.20 на 26 километре автодороги «Юрьев-Польский-Кольчугино» в Кольчугинском районе произошла авария. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, сорокапятилетний водитель автомобиля «Митцубиси Лансер», ехавший в сторону Юрьев-Польский, не учел погодные условия, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, столкнулся «Нива Шевроле». В результате столкновения в больницу попали водитель «Митцубиси Лансер» и пятидесятидевятилетняя пассажирка «Нива Шевроле». Шестидесятилетний водитель «Нивы» и сорокапятилетняя пассажирка «Митцубиси» тоже пострадали, но будут лечиться амбулаторно. По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка, в рамках которой сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.