Узаконить дом с лишними этажами в Коммунаре смогут к июню

Дом на улице Центральной в Коммунаре застройщик построил с двумя лишними этажами. Из-за этого здание несколько лет не могут сдать, а люди, купившие там квартиры – переехать в него. Кстати, все они приобрели жилье ниже спорных этажей. Сейчас в отношении застройщика, которые находится в стадии банкротства, возбуждено уголовное дело, а решить проблем в областной администрации решили не снося лишние этажи, а изменив границы охранной зоны, в которую попадает дом. Сейчас частная компания разрабатывает проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, а девятиэтажку планируют вписать в разрешенную схему. Но сделать это удастся только ближе к лету.

- Решение вопроса по дорожной карте, которая была у нас последняя, планируется на начало июня, конец мая – начало июня. Идет процедура, разрабатывается проект, потом будет совет Минкульта, - объяснил заместитель губернатора Роман Годунин.

Всего сейчас в области шесть домов с обманутыми дольщиками, ситуацию с каждым из них власти отслеживают отдельно.