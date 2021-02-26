Владимирским детям предлагают сертификаты для дополнительного образования

С прошлого года в регионе начали выдавать сертификаты на бесплатное дополнительное образование для детей. Получив этот документ, им можно оплатить занятия в муниципальных кружках и секциях, а также в некоторых частных. Средства сертификата можно потратить только на допобразование ребенка, которому выдан сертификат, на его брата или сестру нельзя. Количество таких сертификатов и объём средств, закрепляемых за ними, определяют местные администрации. Оформить сертификат и выбрать кружки и секции из списка можно на сайте https://33.pfdo.ru/. На 18 февраля в региональном навигаторе зарегистрирован 661 организация допобразования детей в сферах образования и науки, культуры, физкультуры и спорта, а также молодежной политики, школы и ДОУ, профессиональные образовательные организации, частные организации и ИП.

- В 2020 году почти 83 тысячи детей Владимирской области в возрастной категории от 5 до 18 лет получили и активировали сертификаты дополнительного образования, более 54200 ребят использовали сертификаты для зачисления на дополнительные программы через региональный навигатор, из них почти 4900 детей используют сертификат в статусе персонифицированного финансирования, – сообщила руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей Екатерина Золотова.