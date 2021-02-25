Во Владимире снег убирают 700 дворников

Во Владимире бороться с последствиями снегопада во дворах вышли 32 машины с тракторами и 723 дворника. Кроме того, четыре автовышки задействованы в уборке с крыш многоквартирных домов снега и сосулек. Еще 65 рабочих и одиннадцать единиц автомобилей МКУ «Благоустройство» чистили дороги, скверы, площади и остановки. Напоминаем, что в городском управлении ЖКХ работает «горячая линия», на которую можно пожаловаться на качество уборки дворов многоэтажек управляющими компаниями. Ее телефон: 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни. По вопросам уборки Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49, а также в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.