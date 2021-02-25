Гусевчанин зашел познакомиться к соседке и украл 140 тысяч рублей

В полицию обратилась жительница Гусь-Хрустального, обнаружившая пропажу крупной суммы. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области ,по подозрению в краже денег разыскивали двадцатидевятилетнего местного жителя, которого задержали сотрудники ППС в городе. Во время задержания он попытался выбросить сверток, в котором, как показала экспертиза, были наркотики. Как рассказал сам гусевчанин, накануне вечером он зашел в гости к своей новой соседке, а улучив момент, обшарил квартиру, нашел в комоде деньги и забрал их. К моменту задержания он успел потратить часть суммы. Теперь ему предстоит ответить в суде за кражу и незаконное хранение наркотиков.