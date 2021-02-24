В Суздале построят новую школу на 1200 учеников

Так будет выглядеть новая школа в Суздале

Строительство новой школы в Суздале обсуждали на очередном Совете народных депутатов. Возводить просторную современную школу планируют в районе бульвара Всполье, для выделения нужного участка даже планируется внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Суздаль Владимирской области. Землю город предоставит в безвозмездное пользование. В этом году планируется разработать и утвердить проект строительства школы, возвести ее должны за два года, предполагается сделать это в 2022-2023 годах. Предпроектные предложения и демонстрационные материалы по школе размещены для ознакомления на сайте Суздальского района и сайте управления образования.