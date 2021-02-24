Гороховчанка зарезала знакомого, ударившего ее ножом

В Гороховце сорокатрехлетняя местная жительница получила срок за убийство своего знакомого. В начале июля прошлого года гороховчанка у себя дома выпивала вместе со своим знакомым. Внезапно пара поссорилась, и мужчина ударил ножом по ноге хозяйки дома. В ответ обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом, от которых последний скончался на месте происшествия. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, суд назначил женщине наказание – реальное лишение свободы. Она проведет семь лет и один месяц в исправительной колонии общего режима.